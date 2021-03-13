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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس قاتل شقيقته بعد اكتشاف «صورا المخلة» بالإسكندرية

السبت 13/مارس/2021 - 09:08 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عقب إجبارها على شرب السم وخنقها لاكتشاف زوج المجنى عليها صور مخلة لها على هاتفها المحمول مرسلة لأحد الأشخاص.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتفريغ المحادثات والصور وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث قتل وجثة لسيدة بمنطقة دربالة دائرة القسم دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكلن البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من وجود جثة م.ع، ربة منزل، 35 سنة، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة.

وبسؤال شقيقها وشقيقتها قررا بوجود مشاكل بين شقيقتهم المتوفاة وزوجها بعد أن ضبطها تتحدث إلى أحد الأشخاص بالهاتف، وتم الاتفاق بينهما على الطلاق وأحضرها إلى منزل الأسرة، وأضاف أن شقيقهم الرابع استغل فرصة عدم تواجدهم بالمنزل وقتل المجني عليها انتقاما لشرف العائلة.

تم عمل كمين ولقى القبض على المتهم "م.ع"، 36 سنة، عامل، وبمواجهته اعترف تفصيلية بالحادث وقرر أن شقيقته متزوجة من أحد الأشخاص منذ فترة وليس لديها أولاد وفوجئ منذ حوالى أسبوع بالمذكور يصطحب شقيقته إلى منزل الأسرة وأخبرهم أنه ضبطها تتحدث إلى أحد الأشخاص بواسطة الهاتف المحمول فشك في وجود علاقة بينهما وبتفتيش هاتف المجني عليها وجد صورا فاضحة لزوجته مرسلة لذلك الشخص، فقام باصطحابها إلى منزل أسرتها، وروى لهم الواقعة وأطلعهم على صورها على هاتفها المحمول.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قرر التخلص من شقيقته بعد أن جلبت لهم العار وبيت النية على ذلك واشترى عدة أنواع من السم من الصيدلية منها سم فئران، وضعه في كوب من الماء وأرغم المجنى عليها على شربه، وبعد لحظات كانت تنازع الموت فأقدم على عنقها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة، تم استدعاء زوج المجني عليها وأشقائها إلى سراى النيابة أقروا جميعا بما جاء في اعترافات المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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