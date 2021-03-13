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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح روبرت داوني جونيور ورودي جولياني لأسوأ ممثلين في التوتة الذهبية

السبت 13/مارس/2021 - 09:03 ص
روبرت داوني جونيور
روبرت داوني جونيور
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أدرج نجم هوليوود روبرت داوني جونيور، ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، على قائمة المرشحين السبت لجائزة التوتة الذهبية، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام.

ورشح داوني جونيور لأسوأ ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم "دوليتل"، وهو عن طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات.

وحصل فيلم "دوليتل" من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لشركة كومكاست على أكبر عدد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية بإجمالي ستة ترشيحات بما في ذلك أسوأ فيلم. وسيتنافس مع المسلسل البولندي المثير "365 يوما" على نتفلكس، والذي حصل أيضًا على ستة ترشيحات.

وتنافست أعمال أخرى على جائزة أسوأ فيلم من بينها فيلم "موسيقى" (ميوزيك) الذي أخرجه الموسيقي سيا حول فتاة مصابة بالتوحد، وفيلم "جزيرة الخيال " (فانتسي آيلاند) وهو إعادة تناول لمسلسل رعب تلفزيوني صدر عام 1977 بنفس العنوان.

ورشح جولياني على قائمة التوتة الذهبية لظهوره القصير في فيلم ساشا بارون كوهين الساخر (بورات سابسيكونت موفييلم).

وتم تصوير رئيس البلدية السابق في غرفة فندق مع ممثلة تتظاهر بأنها مراسلة.

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