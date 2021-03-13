منير الشرفي: الغنوشي منبوذ من الشعب.. والإخوان أفرغوا خزانة الدولة

قال منير الشرفي، رئيس المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة، إن الإخوان متمثلين في حركة النهضة في تونس أفرغوا خزينة الدولة وأفلسوا البلاد.وأكد الشرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت النهضة في الوصول للسلطة في تونس، منها إيهام عدد كبير من المواطنين بأنهم يخافون الله وأنهم أهل الثقة والاستقامة، وتبيّن فيما بعد أنهم تعاملوا مع المال العام بمنطق الغنيمة، فأفرغوا خزينة الدولة وأفلسوا البلاد، كما أنهم عديمو الكفاءة، ما أدى إلى استفحال الفقر والبطالة وانتشار الفساد والمحسوبية منذ أن أخذوا بزمام الأمور في الدولة.وتابع الشرفي: الإمكانيات الماديّة الهائلة التي يستعملونها في حملاتهم الانتخابية وفي أنشطتهم اليومية وفي معاملاتهم مع رجال الأعمال، هي التي ساعدتهم على شراء الذمم وشراء أصوات الناخبين، ومعلوم أن لهم علاقات مُتميّزة مع دولتي قطر وتركيا.وحول مخاطر جماعات الإسلام السياسي وتحديدا جماعة الإخوان في تونس، لاسيما وهي تحرض على الفتنة والفرقة، قال الشرفي إن جماعة الإخوان التونسيين يسعون بكل جهد إلى تغيير النمط المجتمعي التونسي، فالتونسي مسلم منذ قرون عديدة وإسلامه سنّي مالكي زيتوني والتونسي عقلاني ومُتسامح ومُتفتّح على الأديان الأخرى وعلى اللغات والحضارات الأجنبية، ويعيش عصره في تناغم مع مُتطلّبات العصر ومُتغيّراته.وأردف الشرفي: لكن الإخوان يُريدون فرض إسلام مُتعصّب ومُتشدّد، ويطمحون إلى فرض الشريعة، التي هي اجتهادات بشرية تجاوزها الزمن، بدل القوانين الوضعية التي رسمها نساء ورجال القانون بطريقة حداثيّة تتماشى مع العصر، فالإخوان، مثلا، يعملون على الحطّ من قيمة المرأة التونسيّة التي تحرّرت منذ أكثر من ستين سنة بفضل مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت سنة 1956.وتابع الشرفي: نراهم يُكثرون من تأسيس الجمعيات، التي يُسمّونها بالجمعيات "الخيريّة" ذات التمويلات المشبوهة والتي تتظاهر بمساعدة الفقراء، وهي تعمل في الحقيقة على نشر ثقافة الإسلام المُتحجّر، كما أنهم ينشرون هنا وهناك المدارس "القرآنية" التي تُوهم الناس بأنها جُعلت لتحفيظ القرآن للأطفال، والحال أنها تُعلّمهم التحجّر والانغلاق والتكفير، فترى الأطفال والشبان يتكلمون كلاما غريبا عن المجتمع التونسي، ويتعاملون مع الناس بمنطق التكفير، ممّا أنجرّ عنه العنف المُسلّط على من يختلف معهم في الرأي أو في التأويل الديني. فاستقرّ الإرهاب، تلك الآفة الفتّاكة الغريبة عن تونس ما قبل الإخوان.وحول كيفية تعامل الدولة التونسية مع حركة النهضة والإخوان، قال الشرفي: جرّاء الدستور الهجين الذي وضعه الإسلاميّون، في مُجمله، منذ بداية عهد الثورة، لم تعد لدينا سياسة مُستقرّة، ولقد تعاقبت في السنوات العشر الأخيرة على البلاد ما لا يقل عن ثماني حكومات. وكان للإخوان في كل حكومة الكلمة الفصل في السياسة العامّة للبلاد، باستعمال الضغط والترهيب. لذلك نرى العديد من المحسوبين على العائلة التقدمية الحداثية ينساقون إلى التخلّي عن المبادئ المُعلنة من طرفهم قبل مسكهم للسلطة باسم ما يُسمّى بسياسة "التوافق"، وهي سياسة تُغلق الباب أمام أي تقدّم وأي إنجاز.وأضاف: في الفترة الأولى تشكّلت الحكومة التي سًمّيت بحكومة "الترويكا"، والتي شارك فيها إلى جانب النهضة حزبان محسوبان على العائلة التقدمية، وهما حزب "التكتل" الذي يرأسه مصطفى بن جعفر، وحزب "المؤتمر، الذي يرأسه المنصف المرزوقي، وإذا بالحزبين يذوبان في ظل هيمنة "النهضة" عليهمان ونفس الشيء حصل مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس"، الذي ركّز حملته الانتخابية على معاداة الإسلام السياسي اعتمادا على شعاره الشهير "النداء والنهضة خطّان مُتوازيان لا يلتقيان". وإذا بالخطّين يتقاطعان منذ أن وصل إلى رئاسة الجمهورية.وآخر مثال على ذلك، نرى هشام المشيشي، رئيس الحكومة الحالي، يرتمي في أحضان الغنوشي وأتباعه، بعد أن وعد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مُستقلّة عن الأحزاب، وفي الأثناء قامت حركة النهضة بتركيز أتباعها في المناصب العليا للوزارات وللمؤسسات الحساسة في الدولة، وهو ما يجعل الوزير عاجزا عن تطبيق سياسته إذا كانت متناقضة مع سياسة الإخوان، وأضاف: كل ذلك أتى بسبب تعامل النهضة مع من يُشاركها السلطة بوسائل الترغيب والترهيب، ممّا أدى إلى جعل ملف الإخوان متروكا في رفوف المحاكم وفي أذهان الرأي العام، دون أي إجراء يُذكر في سبيل فتحه.وحول راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي: قال الشرفي: طالما أن الغنوشي مازال فاعلا في الحياة العامّة التونسية، فإن تونس ستواصل انحدارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ورغم أنه رجل منبوذ من الجميع. فهو منبوذ من طرف أغلبية قيادة حزبه نظرا إلى رفض تخليه عن رئاسة الحزب رغم أن النظام الداخلي لحركته يمنعه من عهدة أخرى على رأس الحزب. وهو منبوذ كرئيس لمجلس النواب من قبل عدد كبير من أعضائه، إلا أنه باقٍ هناك إلى حدّ الآن بوسائله المعهودة المُتمثّلة في الرغيب والرهيب. وهو أيضا منبوذ من طرف الشعب بدليل أن كافة عمليات سبر الآراء في الفترة الأخيرة تجعله في المرتبة الأخيرة في سلّم أكثر الشخصيات السياسية التونسية شعبيّة.وأضاف الشرفي: كل هذه المُؤشرات تدل على أن السلطة السياسية للغنوشي في تونس آيلة للسقوط، غير أن تشبّثه الشديد بالسلطة، رغم أنف الجميع بمن فيهم قيادات حزبه، يُخيف التونسيين من إمكانية استعمال الإخوان للعنف في الشارع. ذلك أن الشعب قد صبر كثيرا على التهميش والتفقير، وقد يلجأ للشارع للمطالبة بحقه في الخبز وفي العيش الكريم.وحول الازمة الدستورية الحالية بين الرئيس التونسي قيس سعيد وهشام الشيشي رئيس الحكومة المدعومة من النهضة، قال الشرفي: المشيشي وعد في البداية بتكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب لكنه سرعان ما جلبه الإخوان إلى بيت الطاعة. وبضغط منهم، أراد إدخال تحوير على الحكومة بما يستجيب لرغباتهم، وهو ما رفضة الرئيس قيس سعيد، ممّا عمّق الأزمة السياسية في البلاد لتُصبح، عمليّا، بدون حكومة، وأضاف: الأزمة في ظاهرها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكنها في الواقع بين الرئيس والغنوشي الذي يُصرّ على أن تكون له الكلمة الأخيرة في السياسة العامة للبلاد.وتابع قائلا: هذه الأزمة لها حلّان: حل عاجل وحل على المدى المتوسط، فأما الحل العاجل فهو استقالة المشيشي مع حكومته لفتح الباب أمام حكومة جديدة تلتزم بعدم التبعيّة لأي حزب بما فيها بالخصوص حركة النهضة، وأما الحل الجذري الآخر فيتمثّل في تطبيق القانون بعد أن تبيّن من خلال تقرير محكمة المحاسبات أن عضوية نواب حركة النهضة وحزب "قلب تونس" غير شرعية بسبب ما اقترفه هذان الحزبان من جرائم انتخابية أثناء حملتهما في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مثل استعمال المال الأجنبي ووسائل الإعلام الخاصة، الخ...كما أن نزع صفة النائب عن ممثلي هذين الحزبين في البرلمان يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور، ممّا سينتج عنه برلمان أكثر وطنية وكفاءة، برلمان قادر على انتاج حكومة تُشرّف التونسيين وعلى مراجعة الدستور الهجين والقوانين البالية مثل القانون الانتخابي.وتابع: بات من الضروري التخلص من حركة النهضة، معتبرا أن الملفات القضائية التي تحتوي على شبهات كبيرة في إدانة الحركة في أعمال إرهابية خطيرة مازالت "نائمة" في رفوف العدالة، ولن تُفتح إلّا عندما تضعف الحركة بشكل محسوس.