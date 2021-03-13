جامعة ألمانية: ندعم احتجاجات «بوغازيتشي» ونطالب بوقف القمع التركي

أصدر مجلس الشيوخ ومكتب رئيس جامعة يوهانس جوتنبرج في ماينز في ولاية "راينلاند بالاتينات" الألمانية، بيان دعم مكتوبًا لطلاب وأكاديمي جامعة بوغازتيشي التركية، الذين يحتجون على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو رئيسا للجامعة، لاسيما وأن بولو من مؤيدي أردوغان وحزبه العدالة والتنمية فضلا عن وجود شكوك حول اطروحاته الاكاديمية، وفقا لما نقله موقع بيانيه التركي.وجاء في بيان الجامعة الألمانية: "حافظت جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز منذ فترة طويلة على شراكة وثيقة مع جامعة بوغازيتشي المشهورة عالميًا في اسطنبول، منذ بداية شهر يناير من هذا العام، ويحتج الطلاب والعلماء على تعيين رئيس الجامعة لدوافع سياسية، وقرار التعيين الذي جاء بمرسوم من الرئيس أردوغان جاء دون تدخل هيئات الجامعة وتجاهل لمبادئ الجامعة التي اقتضت انتخاب رئيس الجامعة".وأضاف البيان: "زملائنا وزملائنا الطلاب يعارضون بحزم تقييد الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية لجامعتهم، وبالتالي القيم العالمية التي تمثل جوهر الفكر الجامعي، إننا نلاحظ بغضب وقلق بالغ العنف الذي يواجه به زملائه الطلاب والزملاء المحتجين سلميا، الشرطة تستخدم العنف ضد الطلاب، وتحدث إصابات والعديد من الاعتقالات التعسفية".واستطرد: "نشعر بالفزع لرؤية كيف قام الرئيس ووسائل الإعلام المقربة من الحكومة بتشويه سمعة الأساتذة بالاسم وإعلانهم مؤيدين للإرهاب، وإن التدخلات الهائلة في استقلالية التعليم العالي للجامعات التركية ككل مستمرة منذ سنوات، ونحن على دراية بهجمات مماثلة على الهياكل الديمقراطية، وندين بشدة القمع في التعامل مع احتجاجات بوغازيتشي، ونحن نعتبر أن من مسؤوليتنا الدفاع عن حرية العلم والجامعات معًا؛ وندين بشدة القمع ضد الجامعة الشريكة لنا ونطالب بالإفراج الفوري عن الطلاب الموقوفين ووقف الاعتداءات على زملائنا الطلاب، ونقف إلى جانبهم ونساند مقاومتهم ومطالبهم بانتخابات منصب رئيس الجامعة".ومنذ أن عين الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان البروفيسور مليح بولو عميدًا لجامعة بوغازيتشي في 2 يناير، احتج الطلاب والأكاديميون على هذا التعيين على منصات مختلفة.