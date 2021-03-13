حريق على متن سفينة سياحية قبالة جزيرة كورفو اليونانية

اندلع حريق على متن السفينة السياحية "إم إس سي ليريكا" في ميناء جزيرة كورفو اليونانية اليوم السبت.وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن خفر السواحل ورجال الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق.ولم يكن هناك ركاب على متن السفينة، حيث من المقرر أن تبدأ رحلاتها في شهر مايو المقبل.ولم يصب أحد جراء الحريق الذي لم يتضح بعد سبب اندلاعه. وقد بدأت السلطات تحقيقا في هذا الشأن.