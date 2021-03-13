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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أفاتار» بصدد استعادة عرش الإيرادات بعد إعادة عرضه في الصين

السبت 13/مارس/2021 - 08:46 ص
أفاتار
أفاتار
وكالات
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يقترب فيلم الخيال العلمي "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون من العودة إلى صدارة قائمة إيرادات التذاكر على الإطلاق نهاية هذا الأسبوع بعد إعادة عرض الفيلم في الصين.

واستحوذ "أفاتار"، الذي طُرح في دور السينما عام 2009، على صدارة قائمة إيرادات الأفلام على مستوى العالم لمدة عشر سنوات إلى أن تجاوزه فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) لشركة مارفيل في عام 2019.

وحصد فيلم كاميرون يوم الجمعة ما يقدر بنحو 3.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر الجديدة بعد إعادة عرضه في الصين، مع انتعاش دور السينما هناك بعد فترة من التوقف جراء جائحة كوفيد-19.

ووضع ذلك فيلم "أفاتار" على مقربة من إجمالي 2.798 مليار دولار حققها (أفنجرز: إند جيم) في جميع أنحاء العالم، وفقا للشركة الموزعة والت ديزني. والفيلمان مملوكان الآن لشركة ديزني بعد أن اشترت أصولا من فوكس في عام 2019.

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