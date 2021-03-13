العراق: العثور على صواريخ وقذائف مدفعية خلال عملية أمنية بالصحراء الغربية

عثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم السبت، على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية.وذكر الحشد - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - أن الأسلحة والعتاد الذي عثرت عليه قوات الجيش والحشد تتكون من ثلاثة صواريخ نوع كراد، و 25 قذيفة مدفع عيار 120 ملم، و 10 قذائف هاون 120 ملم، 16 قذيفة هاون 80 ملم، 6 قذائف هاون عيار 60 ملم، وقامت المفارز المتخصصة بتدميرها بالكامل.