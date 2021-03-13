«الإعلاميين» تنعي ملك إسماعيل: فقدنا أحد رموز الإعلام المصري

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامية القديرة ملك إسماعيل التي وافتها المنية الليلة الماضية إثر إصابتها بڤيروس كورونا.وقال سعدة - في بيان له - "فقدنا قامة إعلامية كبيرة وأحد رموز الإعلام المصري؛ حيث أنها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري وكانت لها بصمات واضحة على مدار ثلاثة عقود عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون".وأتم "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويها الصبر والسلوان".