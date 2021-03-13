قادة القمة الرباعية يتعهدون بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الحاسمة

اتفق قادة اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، على العمل على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول النامية، مع متابعة التعاون نحو نظام بحري قائم على القواعد في المياه المتنازع عليها.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم السبت، أنه في إشارة إلى ما يسمى بالدول الرباعية متحدون في "رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة"، تعهد القادة في أول قمة تجمعهم على الإطلاق بأنهم سيعززون التعاون بشأن "التحديات الحاسمة في عصرنا" التي تتراوح بين جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ إلى التكنولوجيا والقضايا البحرية.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين بعد الاجتماع الافتراضي الذي انضم إليه أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "سنواصل دفع تعاوننا بقوة لتحقيق نتائج طموحة وملموسة".ولمعالجة نقص إمدادات اللقاحات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، أعلنت الدول الأربع التزامها بتقديم ما يصل إلى مليار جرعة بحلول نهاية عام 2022 من خلال تمويل المركبات التي تسمح بزيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية في الهند.وينظر إلى هذه الخطوة على أنها معارضة لـ "دبلوماسية اللقاح" التي تتبعها الصين، التي كانت تقدم جرعات مجانية للدول النامية.ولم يذكر البيان المشترك الذي يوضح الخطوط العريضة للاتفاقيات، الصين صراحة، غير أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في واشنطن إن القادة ناقشوا التحدي الذي تمثله بكين وأوضحوا أنه "ليس لدى أي منهم أوهام" بشأن البلاد.وقال سوجا إنه أعرب عن معارضته الشديدة "لمحاولات الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن" في المياه المحيطة وأثار مخاوف شديدة بشأن الانقلاب العسكري الذي وقع شهر فبراير الماضي في ميانمار خلال الاجتماع.وذكر البيان المشترك أن المجموعة الرباعية "ستواصل إعطاء الأولوية لدور القانون الدولي في المجال البحري" وتسهيل التعاون "لمواجهة تحديات النظام البحري القائم على القواعد" في بحر الصين الشرقي والجنوبي.ووفقا للبيان المشترك، أكدت الدول الرباعية التزامها بنزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية ودعت أيضا إلى "حل فوري" لقضية اختطاف بيونج يانج السابقة لمواطنين يابانيين.وفي إطار تعزيز التعاون بين الرباعية، فمن المقرر أن تنشئ الدول الأربع مجموعات عمل تركز على توزيع اللقاحات وتغير المناخ والمعايير والقواعد الخاصة بالتقنيات الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، وهي منطقة تتصاعد فيها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.وعقد اجتماع القمة بناء على طلب واشنطن حيث تسعى إدارة بايدن إلى حشد الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل لمعالجة ما وصفته بأنه "أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين" في التعامل مع الصين.وأكد بايدن في بداية الاجتماع أن المجموعة الرباعية ستكون "ساحة حيوية للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأعضاء الآخرين في المنطقة "لتحقيق الاستقرار".يُذكر أن المجموعة الرباعية كانت قد تأسست انطلاقا من الجهود الإنسانية للديمقراطيات الأربع للاستجابة لزلزال تسونامي لعام 2004 في المحيط الهندي.وشهد إطار العمل انتعاشا في السنوات الأخيرة مع زيادة التركيز على تطوير مفاهيم مثل حرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وسيادة القانون وسط نفوذ الصين المتزايد.وتتهم الصين الرباعية بأنها بدايات نسخة آسيوية من منظمة حلف شمال الأطلسي تسعى لتقويض صعودها.جدير بالذكر أنه قبل ساعات من اجتماع الرباعية، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية المجموعة إلى عدم "استهداف دولة معينة".