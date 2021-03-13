2338 إصابة جديدة و46 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 602 آلف و536 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 46 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و476 وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1231 شخصا خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 569 ألفا و296 شخصا.