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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 8 وإصابة 60 إثر انفجار في أفغانستان

السبت 13/مارس/2021 - 08:20 ص
انفجار
انفجار
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أعلن مسئول أفغاني، مقتل 8 أشخاص وإصابة ما يقرب من 60 آخرين، إثر انفجار وقع في إقليم هيرات الأفغاني.

وقال وحيد قاتالي الحاكم المحلي للإقليم، إن الانفجار وقع بالقرب من موقع للشرطة في إقليم هيرات، الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وبحسب التقارير، لقى سبعة من المدنيين مصرعهم إثر الانفجار، وتضرر أكثر من 10 منازل في الانفجار الذي وقع بالقرب من موقع سكني.. ويعد النساء والأطفال هم معظم ضحايا الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسئولية عن الهجوم.

لكن طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ألقى باللوم على حركة طالبان.

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