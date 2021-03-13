1002 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، اليوم السبت، أنه بذلك ارتقع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 222 ألفا و671 شخصا.وأوضحت أن 772 شخصا تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في البلاد إلى 205 آلاف و554 شخصا.