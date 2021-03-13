«عناوين لا تخطئها العين» و«جمال عيد وعلم الطفيليات» أبرز مقالات كتاب الصحف

سلط كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، والتي منها لقاء وزيرة الهجرة بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها لصندوق (تحيا مصر)، بالإضافة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.ففي صحيفة (أخبار اليوم) قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ وزﻳﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﻔﻴﺮة ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻜﺮم في اﻟﻠﻘﺎء الموسع بمقر المجلس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﺿﺪ "ﺣﺮوب ﻃﻤﺲ اﻟﻬﻮﻳﺔ" التي ﻳﺘﻌﺮض لها المصريون في الخارج وأيضا في اﻟﺪاﺧﻞ.وأضاف جبر، أن اﻟﻮزﻳﺮة أكدت أن اﻟﺸﺒﺎب المصري بالخارج ﻫـــﻢ ﺳﻔﺮاؤﻧﺎ وﻣﻦ اﻟــﻀــﺮورى ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘي ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ والإنجازات التي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ؛ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ المصري، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ المصرية ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب ودورﻫﻢ في دﻋﻢ ﺑﻠﺪﻫﻢ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ.وتابع أن "اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ التي ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮة هي ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴاﺟﺪ ﻣﺼﺮﻳﺔ في الخارج ﻣﺜﻠﻤا ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ لجالياتها وأﻛﺪت ﻟﻬﺎ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻌﺎون رﺟﺎل الأﻋﻤﺎل والأزﻫﺮ ووزارة الأوﻗﺎف لإﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮﻳﺔ في الخارج، ﺗﺮﻋﻰ المصريين، وتحميهم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع في ﺑﺮاﺛﻦ الجماعات المتطرفة.أما الكاتب الصحفي مرسى عطا الله قال - في مقال بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان (عناوين لا تخطئها العين) - إن الذي يجرى على أرض مصر منذ 8 سنوات لخصه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عبارة موحية نطق بها بتلقائية خلال الاحتفال بيوم الشهيد مخاطبا شعب مصر بأكمله "اطمئنوا نحن نسير بخطى ثابتة ومستقرة".وأضاف عطا الله أن ما قاله السيسي ليس فيه أي تجاوز للحقيقة، وإنما هو عنوان الواقع الذي يتغير بسرعة مذهلة على طول وعرض البلاد مترجما بالأفعال لا بالأقوال معنى كلمة المواطنة لدى رجل يؤمن بأنه لا كرامة للوطن إلا بكرامة المواطن، وأن الديمقراطية الحقيقية ليست فقط في إجراء الانتخابات والتشدق بحزمة الحريات – رغم أهمية ذلك – ولكن الديمقراطية الحقة هي بانتهاج السياسات الرشيدة التي تسهم في إزالة الفوارق بين المدن والقرى، من ناحية الخدمات والحصة الكافية من الاستثمارات التي تلبي متطلبات التنمية.وأشار إلى أن الشعب استطاع بالتجربة وبالمقارنة مع الآخرين أن يفهم حقيقة ما يجرى على أرض مصر، وأن يدرك معناه، وهو ما أفرز حماسا مجتمعيا للإصلاح رغم مصاعبه، ورفع من طاقة الهمة نحو العطاء برصيد من الأمل في الحاضر، وبرصيد من الإيمان والثقة في المستقبل، لا سيما في قطاعات الشباب التي ترى أنها صاحبة حق شرعي وطبيعي في مسؤولية الإسهام المباشر لإنجاز ملحمة التطوير والتحديث التي تدور على أرض مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها فى السهول والوديان كما في الصحاري والجبال.وتابع أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد مبان مبهرة في العاصمة الإدارية وسائر المدن الجديدة، وإنما هي شيء أعمق من ذلك بكثير، وأنها مجرد حجر أساس صلب يتحمل البناء الضخم المنشود، من أجل تغيير جذري وشامل في تكوين المجتمع، ليكون بحق عناوين صادقة لا تخطئها العين من شدة وضوحها وعمق معانيها.وفي صحيفة (الجمهورية) وفي مقال بعنوان (جمال عيد وعلم الطفيليات) قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، إن الدور المشبوه لجمال عيد هو نفس أدوار الشياطين والأبالسة، هوايته بث السموم والمعلومات المغلوطة والادعاءات الكاذبة من أجل جرعات من محاليل التمويل الأجنبي القادم من الخارج تصيبه بالانتعاش والانتشاء.وأضاف توفيق أن جمال عيد لم يخجل من أكاذيبه واختلاقاته بل تمادى وأمعن في ترويجه للأباطيل واخترع حيلة جديدة ربما تخيل على الممولين وأصدقائه المشبوهين والجماعة الإرهابية، وقال زورا "إن علاء عبدالفتاح محروم من التواصل وزيارات عائلته له في السجن"، في الوقت الذي تحظى أسرته بزيارات منتظمة وبشكل دائم، وهو ما أثبتته الخطابات المسلمة وآخرها بتاريخ 10 مارس الجاري.وأشار إلى أن أكاذيب جمال عيد افتقدت حتى منطق الكذب؛ لأن اللهفة على المال الحرام تصيبه بالغباء المستطــيــر، لكن سيف القانون لن ينتظر طويلا على عيد وأمثاله، فهل المطلوب من الدولة أن تسمع ادعاءات وأكاذيب واتهامات تنال من أشخاص بعينهم وتغض الطرف وتصمت دون رد فعل.الكاتب الصحفي حمدي رزق قال - في مقال بصحيفة (المصري اليوم) بعنوان (في وداع الحاجة زينب) - إن قصة الحاجة زينب مصطفى سعد الماح المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق (تحيا مصر)، والذي وفاتها المنية في يوم مبارك، بعد ظهر أمس الجمعة، جديرة بالاعتبار، وحكايتها ترويها الألسنة.وأضاف رزق أن الحاجة زينب تبرعت بحلقها دون أن تدري أنها ستكون حديث مصر، وستنزل ضيفة مكرمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستستقل سيارة الرئاسة من منزلها لمقابلة الرئيس بقصر الاتحادية.وأشار إلى أن مثل الحاجة زينب مثل شجرة توت عتيقة، تظلل على شط ترعة تروي العطشى، شجرة طيبة أصلها ثابت في أرض المحروسة وفرعها في السماء، نموذج ومثال مصري صميم.أما الكاتب الصحفي عماد الدين حسين قال- في مقاله بصحيفة (الشروق) تحت عنوان (ثقوب في قانون الأحوال الشخصية)- إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته الحكومة للبرلمان والمعروض الآن على اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا يرضي أحدا.وأضاف حسين، أن وسائل التواصل الاجتماعي اختزلت القانون في مادة أو مادتين فقط، خصوصا المتعلقة بضرورة قيام الزوج الذي ينوي الزواج للمرة الثانية بإخطار زوجته الأولى، وإلا تعرض للحبس وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، مع معاقبة المأذون، الذي لا يقوم بنفس المهمة.وأشار إلى أن البعض يعتقد أن القانون الجديد قد يتدخل لتقييد الطلاق الشفهي، وبالتالى، الحد من نسب الطلاق المرتفعة، ونعلم أن هذه النقطة تحديدا كانت محل اعتراض من الأزهر الشريف، رغم أن هناك وجهة نظر مهمة تقول إن الطلاق أمام القاضي، قد يلغى ٥٠٪ من مشاكل الطلاق على الأقل.وأكد أن الأفضل للحكومة أن تتريث تماما في هذا القانون، وأن تتركه لنقاش مجتمعي حقيقي.