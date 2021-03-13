حبس عاطل ضبط بـ300 طربة حشيش في البحيرة 4 أيام

قرر المستشار بلال طارق، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس عاطل ضبط بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، 4 أيام، ثناء استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنت من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة "عنصر إجرامي"، في كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه اعترف بحيازته المخدرات.تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.