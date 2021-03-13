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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس الثانى يترأس طقس رسامة كهنة جدد

السبت 13/مارس/2021 - 08:06 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة - مونيكا جرجس
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ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وخلال ترأسه طقس صلاة القداس الإلهي يتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس سيامة كهنة جدد للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والاقصر وبلاد المهجر.

ويستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الأربعاء المقبل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي.

وفي السياق ذاته، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب.

وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام.

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