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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 13/مارس/2021 - 07:06 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين هناك إلى 95 ألفا و176 حالة إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات 474 إصابة محلية، فيما تم تسجيل خمس وفيات أخرى بسبب فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1667 حالة، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

وظل عدد الحالات اليومية في حدود الـ400 حالة منذ أوائل الأسبوع الماضي، بعد أن كان العدد ينخفض ​​بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروته في عيد الميلاد مع 1241 حالة على خلفية القيود الشديدة للفيروس، بما في ذلك حظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر.

لكن البلاد عانت مؤخرًا بسبب زيادة تسطيح منحنى الفيروس، حيث ظل الرقم اليومي عالقًا بين 300 و400 على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط موجة من الإصابات العنقودية الجديدة وزيادة السفر بسبب الطقس الأكثر دفئًا.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أنها ستبقي على إجراءات الحد من الفيروس الحالية، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد، حتى 28 مارس لاحتواء انتشار الفيروس.

وتشمل الإجراءات حدود الحضور في المدارس والأنشطة الدينية والأحداث الرياضية.

وتقع منطقة سول الكبرى حاليًا ضمن مخطط التباعد الاجتماعي من المستوى (2)، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام البلاد ذي المستويات الخمسة، في حين يتم وضع المناطق الأخرى تحت المستوى (1.5).

وتعمل الدولة أيضًا على الانتهاء من نظام جديد للتباعد الاجتماعي من أربعة مستويات بحلول نهاية هذا الشهر، وتقول السلطات إن قيود الفيروس التي تم تجديدها لن يتم الانتهاء منها إلا بعد انخفاض حالات الإصابة بالفيروس بشكل كبير.

وقالت الحكومة إن عامة الناس في البلاد سيبدأون في التطعيم في أبريل، مع إعطاء الأولوية لمن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

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