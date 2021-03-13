رغم الخلاف.. الأميران وليام وهارى يزيحاز الستار عن نصب تذكارى للأميرة ديانا

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري يخططان للمشاركة سويا في حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا في الأول من يوليو المقبل.وسيتم الحفل في حدائق كنسينجتون الملكية في لندن، حيث ستكون هذه أول مناسبة يلتقي فيه الشقيقان منذ المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل.وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل سيكون مهما للأميرين خاصة أنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ شهور.وتخلى هاري وميجان، اللذان تزوجا عام 2018، عن واجباتهما الملكية، وبدأ الاثنان حياة جديدة في الولايات المتحدة.وكشفا في المقابلة التي انتظرها الملايين حول العالم، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل الخلافات الحادة التي عصفت بعلاقتهما مع أفراد العائلة المالكة.