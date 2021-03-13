دعوات تركية لأوروبا لاتخاذ موقف ضد أردوغان لانتهاكاته حقوق الإنسان

طالب علي يلدز، محامي تركي وعضو في جمعية المحاماة في أنقرة، بضرورة اتخاذ أوروبا موقف موحد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتهاكه حقوق الإنسان بشكل كبير في تركيا، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.وتابع الموقع: منذ محاولة الانقلاب عام 2016، يحكم الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا بطريقة استبدادية بشكل متزايد اعتبارًا من اليوم، تعد تركيا أكبر سجين للمحامين والقضاة والصحفيين. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، لم تعد تركيا دولة حرة، ووفقًا لمؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمية تحتل تركيا المرتبة 101 من أصل 113 دولة تمت فهرستها.وبموجب قانون الطوارئ، قامت تركيا بحل 4100 كيان قانوني هادف للربح أو غير هادف للربح، بما في ذلك 1412 جمعية و139 مؤسسة، وحولت أصولها إلى الخزانة دون أي إجراء قضائي أو تعويض، علاوة على ذلك، سيطرت الحكومة التركية على أكثر من 1000 شركة تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار يورو، وكانت تدير هذه الشركات من خلال أمناء معينين من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار، وهو هيئة حكومية، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة تعسفيا أكثر من 32 مليار دولار.كما تم فصل أكثر من 120 ألف موظف عام بمرسوم دون أي تحقيق قضائي أو إداري. وفقًا لمسح أو استطلاع أجرته مبادرة المحامين الموقوفين، كانت هناك زيادة مطردة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.ويسلط الاستطلاع الضوء على أن المدعين العامين الأتراك قدموا أكثر من 392 ألف تهمة بموجب المادة 314 من قانون العقوبات التركي خلال السنوات السبع الماضية. والأسوأ من ذلك، أنه بين عامي 2016 و2019 حُكم على أكثر من 220 ألف شخص بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.كما أبلغت كلا من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، عن انتهاك قانون حقوق الإنسان غير القابل للتقييد، مثل حظر التعذيب وسوء المعاملة، ومبدأ عدم العقاب بأثر رجعي.في 11 ديسمبر 2018، كشفت تسع مؤسسات إعلامية من ثماني دول عن عمليات الخطف الدولية التركية ومواقعها السوداء لتعذيب المعارضين، حيث أثبتت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة باستمرار أن حملة الاعتقالات الجماعية المستمرة في تركيا تشكل انتهاكًا من الفئة الخامسة، وبعبارة أخرى، الاحتجاز التعسفي المنهجي على أساس التمييز على أساس الأصل أو الرأي أو أي وضع آخر.بصفتها عضوًا في مجلس أوروبا كانت تركيا تتجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) وترفض إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا وألبارسلان ألتان.على الرغم من كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها راضون عن الإدانات الخجولة. والأسوأ من ذلك، أن مجلس أوروبا يطبق سياسة استرضاء تجاه أردوغان.وتابع الموقع: أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تتعلق المادة 33 من الاتفاقية بالقضايا بين الدول وتمنح "أي طرف سام متعاقد سلطة إحالة أي خرق مزعوم لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من قبل طرف متعاقد سام آخر إلى المحكمة".وبعد الانقلاب العسكري عام 1980، رفعت فرنسا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد قضايا منفصلة ضد تركيا أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان آنذاك، التي سبقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد تم بعد ذلك دمج القضايا الخمس في قضية واحدة، تدعي وقوع انتهاكات لحظر التعذيب والحق في الحرية والحق في محاكمة عادلة، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير.وأدى هذا التطبيق، على الرغم من أنه غير معروف على نطاق واسع من قبل الجمهور التركي، إلى نتائج إيجابية تاريخية. وانتهت القضية بتسوية ودية فى 7 ديسمبر 1985، وأسفرت عن 13 تعديلا تشريعيا وقانونين للعفو، أحدهما للعقوبة التأديبية فى عام 1985 والآخر لقضايا جنائية فى عام 1988.اليوم الوضع في تركيا ليس أفضل من عام 1982، حيث سُجن نواب وعمد ثالث أكبر حزب في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدين الوضع باعتباره انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ينتشر التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في البلاد، ويدعو قادة المافيا الموالية للحكومة إلى التسلح الفردي دون محاسبة قانونية. يتجاوز عدد نزلاء السجون في تركيا 25 في المائة من سعتها المتزايدة بالفعل بشكل مصطنع.