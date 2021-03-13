الولايات المتحدة تعلن أن خمس شركات اتصالات صينية تشكل تهديدًا أمنيًا

صنفت اللجنة الاتحادية للاتصالات، وهي هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية، خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت اللجنة في واشنطن أن الشركات تشكل "تهديدا للأمن القومي".والشركات المذكورة هي "هيتيرا كوميونيكيشنز" و"هانجزو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي"، بالإضافة إلى كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية وموردي معدات الشبكات هواوي و"زد تي اي"، اللتين تأثرتا بالفعل بشدة بالعقوبات الأمريكية.وقالت جيسيكا روزنورسيل، رئيسة اللجنة الاتحادية للاتصالات بالإنابة، في بيان: "هذه القائمة هي خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة في شبكات اتصالاتنا".وتابعت أن "الأمريكيين يعتمدون على شبكاتنا أكثر من أي وقت مضى في العمل او الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ونحن بحاجة إلى الوثوق في أن هذه الاتصالات آمنة وسالمة".وأضافت "توفر هذه القائمة توجيها مفيدا يضمن أنه نظرًا لبناء شبكات الجيل التالي في جميع أنحاء البلاد، فإنها لا تكرر أخطاء الماضي أو تستخدم معدات أو خدمات تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة أو أمن وسلامة الأمريكيون " لم يكن هناك رد فوري من الشركات على إعلان اللجنة.