تقرير: تركيا أكبر سجين للصحفيين فى العالم

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، في تقرير حديث صدر له، أن تركيا باتت أكبر سجين للصحافة والإعلام في العالم، حيث قتل ما لا يقل عن 56 صحفيًا وإعلاميًا قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أثناء قيامهم بعملهم، بزيادة 17 صحفيًا مقارنة بعام 2019.ووفقًا للاتحاد الدولي، فإن أن حصيلة الضحايا من الصحفيين تدور في نفس الفلك منذ تسعينيات القرن الماضي.وقال الاتحاد، إن عمليات القتل وقعت في 16 دولة مختلفة بهجمات موجهة وهجمات بالقنابل وخلال وقائع تبادل إطلاق النار، وإجمالًا قتل 2680 صحفيًا منذ بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين الإحصاء عام 1990.فيما قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، وفقًا لما نقله موقع أحوال تركية: «السيطرة الوحشية لكبار زعماء (عالم) الجريمة في المكسيك، وعنف المتطرفين في باكستان وأفغانستان والصومال، فضلًا عن تعصب المتشددين في الهند والفلبين، (كلها عوامل) أسهمت في استمرار إراقة الدماء في وسائل الإعلام».وأضاف الاتحاد الدولي: «يوجد 67 عاملًا إعلاميًا على الأقل خلف القضبان، فيما واجه مئات الصحفيين المحاكمة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لا سيما بتهم تتعلق بالإرهاب».