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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العفو الدولية» تستنكر عدم الإفراج عن «كافالا» رغم تعهدات أردوغان بإصلاحات فى حقوق الإنسان

السبت 13/مارس/2021 - 06:24 ص
عثمان كافالا
عثمان كافالا
أمينة ذكى
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استنكر نيلز موينيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، عدم إفراج تركيا عن الناشط الحقوقي «عثمان كافالا»، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في تركيا.

كما استنكر «موينيكس» عدم استجابة تركيا لدعوات لجنة وزراء مجلس أوروبا بتنفيذ الأحكام الملزمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي صلاح الدين دميرطاش.

وتابعت العفو الدولية: «يظل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش محرومين بشكل تعسفي من حريتهم لسنوات، على الرغم من قرارات المحكمة الملزمة بالإفراج عنهم»، وأضافت: «استمرار احتجاز عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش يسخر من خطة عمل حقوق الإنسان الجديدة لحكومة الرئيس أردوغان».

وقال «مونيكيس»: إن «استمرار احتجازهم يسخر من محاولات حكومة الرئيس أردوغان التستر على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية من خلال الكشف عن خطة عمل لا معنى لها في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي»، وأضاف: «يجب على السلطات التركية الإفراج عن كافالا ودميرطاش، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء عملهم والتوقف عن ممارسة ضغوط لا داعي لها على قضاتها».

وتابع: «لا يمكن لخطة العمل هذه إخفاء الحقيقة: فالسجن المستمر لهذين الرجلين، وعشرات آخرين، لمجرد ممارسة حقوقهم يُظهر أنه في تركيا، تُعاقب حرية التعبير بلا رحمة».

وأضاف: «لقد حان الوقت لأن تخبر الدول في جميع أنحاء أوروبا تركيا أن محاكمة وسجن الأشخاص لأسباب سياسية أمر غير مقبول».

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