وزير المالية الأسترالى السابق كورمان يتولى منصب أمين منظمة التعاون الاقتصادى

يستعد وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان لتولي منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان، إن كورمان (50 عامًا) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء.ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" في وقت سابق أن كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية.وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.وفي بداية شهر مارس الجاري، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من حزيران يونيو وتستمر لمدة خمس سنوات.