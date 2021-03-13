جواتيمالا تعلن الحداد الوطنى على وفاة المهاجرين فى المكسيك

أعلنت جواتيمالا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة 16 مهاجرا في المكسيك، حسبما أعلن الرئيس أليخاندرو جياماتي لدى وصول رفاتهم إلى مطار مدينة جواتيمالا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم العثور على جثث متفحمة لـ16 جواتيمالي وثلاثة أشخاص آخرين في 22 يناير في شاحنة محترقة على طريق ريفي في شمال شرق المكسيك،بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تولى منصبه قبل ذلك يومينةوفي الآونة الأخيرة، زاد عدد عمليات العبور غير القانونية على الحدودةبين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل كبير لأن المهاجرين من دول أمريكاةالوسطى يعتقدون أن لديهم فرصة أفضل للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة تحت حكم بايدن مقارنة بسلفه دونالد ترامب.وبعد اكتشاف الجثث، تم اعتقال 12 شرطيا من شرطة ولاية تاموليباس للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل وإساءة استخدام السلطة والإدلاء بأقوال كاذبة.بالإضافة إلى ذلك، تم فصل العشرات من موظفي هيئة الهجرة المكسيكية. ولا تزال خلفية الحادث غير واضحة حتى الآن.وتكهن مكتب المدعي العام باحتمال تورط جماعات إجرامية في تهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة والقتال من أجل السيطرة على المنطقة الحدودية.