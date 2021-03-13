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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة فبراير.. اعتقال 722 شخصا فى تركيا من بينهم صحفيين ونشطاء

السبت 13/مارس/2021 - 06:20 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
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احتجزت الشرطة التركية ما لا يقل عن 722 شخصًا في فبراير لمشاركتهم في الاحتجاجات والمظاهرات وتوزيع المنشورات، وفقًا لتقرير انتهاكات الحقوق الشهري الذي أعده نائب المعارضة سيزكين تانريكولو.

وقال تانريكولو من حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الشعبي الجمهوري، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، إن 39 شخصًا صدرت أوامر بإقامة جبرية في حقهم، بينما تم إرسال تسعة آخرين إلى السجون.

ونقلت صحيفة ديلي جمهوريت عن تقرير تانيكولو قوله: إن 372 شخصًا أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب، بينما أبلغ 62 شخصًا عن تعرضهم لسوء المعاملة في السجون، كما شهد شهر فبراير 33 حالة قتل للإناث، بحسب تانريكولو.

وقال: إن سبعة صحفيين على الأقل واجهوا عقوبة السجن أو غرامات بسبب عملهم الصحفي، واحتُجز تسعة صحفيين، واعتُقل صحفي واحدن كما واجه اثنا عشر صحفيًا تحقيقات جديدة في فبراير، وتعرض اثنان من الصحفيين للاعتداء الجسدي.

قُبض على ما لا يقل عن 12 سياسيًا، بمن فيهم مديرو الأحزاب السياسية ورؤساء البلديات وأعضاء البرلمان. وأشار التقرير إلى 41 إدانة لسياسيين، بحسب صحيفة جمهوريت.

واجه خمسة وأربعون شخصًا الاحتجاز أو الاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، وصدرت أحكام على ثمانية أشخاص في فبراير خمسة من الإدانات كانت بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما داهمت الشرطة ثلاثة أحزاب ونقابات سياسية، بينما تم إغلاق منظمة غير حكومية واحدة.

وفي 11 مقاطعة ومنطقتين، حظرت السلطات المحلية جميع التجمعات والمظاهرات.

كما أدين شخص واحد وحُكم عليه بالسجن في فبراير لمشاركته في مظاهرات، في حين تم تغريم 46 شخصًا وبُراءة خمسة أشخاص.

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