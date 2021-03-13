فيروس يصيب الخيول يتسبب فى إلغاء نهائيات كأس العالم للفروسية

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية الليلة الماضية إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في جوتنبرج بالسويد في محاولة لاحتواء انتشار فيروس هربس الخيول.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يمكن للفيروس، الذي لا يؤثر على البشر، أن يتسبب في عدوى تنفسية وحمى، وفي بعض الحالات يمكن أن تظهر أعراض عصبية تؤدي إلى نفوق الحصان.وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان: "قرر الاتحاد الدولي اليوم تمديد حظر البطولات الدولية في أوروبا لمدة أسبوعين اخرين حتى 11 ابريل 2021، من أجل احتواء انتشار فيروس هربس الخيول".وتابع: "للأسف، تمديد حظر البطولات يعني إلغاء نهائيات كأس العالم للترويض وقفز السدود في جوتنبرج والتي كانت مقررة في الفترة من 31 مارس حتى الرابع من أبريل 2021".