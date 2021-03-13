الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 17، وذلك مقابل عشر حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90034 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.