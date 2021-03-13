بعد اتهامه بالتحرش.. أعضاء بالكونجرس يطالبون حاكم نيويورك بالاستقالة

دعا مزيد من الأعضاء في الكونجرس الأمريكي حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال العضوان في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكيرستن جيليبراند، إن كومو فقد ثقة سكان نيويورك، وعليه الاستقالة من منصبه.في وقت سابق، انضم العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وجيري نادلر، وعدد من الساسة البارزين الآخرين في نيويورك إلى المطالبين باستقالة كوومو.وبلغ عدد النساء اللواتي اتهمن كوومو بالتحرش أو بالاعتداءات الجنسية 7 نساء، حيث اتهمت الصحفية جيسيكا بيكمان حاكم نيويورك الجمعة بتصرفات غير لائقة، قائلة إنها تعرضت لـ«لمسات غير مرغوب فيها» من قبل كوومو.ورفض كوومو الدعوات لتقديم الاستقالة، ونفى قيامه بالتحرش أو اعتداءات جنسية على أحد، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل في منصبه.