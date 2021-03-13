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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باراك أوباما يكشف كيف تعامل مع الضغوط النفسية طيلة ولايته

السبت 13/مارس/2021 - 02:58 ص
باراك أوباما
باراك أوباما
وكالات
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كشف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جوانب جديدة من الأنشطة التي ساعدته أثناء ولايته، وخصوصًا في ما يتعلق بالحفاظ على صحته النفسية.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «The Skimm» الأمريكية في 10 مارس، قال أوباما: «في الوظائف التي تعاني من ضغوط كبيرة مثل الرئاسة، يجب أن تكون الصحة العقلية أولوية».

وأضاف أنه محظوظ لأنه يتمتع بمزاج هادئ وثابت بشكل طبيعي، لكنه أشار إلى أن بعض الأنشطة ساعدته حقًا في إدارة صحته العقلية.

وتابع: «الشيئان الأكثر أهمية بالنسبة لي هما: التمرين في الصباح والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى الأسرة وقضاء فترة من الوقت مع فتياتي ومع ميشيل، وهذا لا يتم انتهاكه إلا إذا كانت هناك أزمة حقيقية ومباشرة».

وأوضح الرئيس الأمريكي الأسبق أنه كان يتناول العشاء الساعة 6:30 كل ليلة.

وذكر الموقع الأمريكي، أن أوباما تحدث عن مذكراته «أرض الميعاد» التي تغطي طفولته، والطريق إلى البيت الأبيض، وفترة ولايته الأولى.

وأشار إلى أن أوباما قدم نظرة ثاقبة عن كل شيء من السياسة التي يفخر بها إلى قادة العالم الذين يريدهم في الدردشة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك كيف جعل صحته العقلية أولوية في خضم عمل مرهق للغاية.

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