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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول تعزيزات بحرية تابعة للتحالف العربى إلى الساحل الغربى لليمن

السبت 13/مارس/2021 - 04:05 ص
وصول تعزيزات بحرية
وصول تعزيزات بحرية
وكالات
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أكدت مصادر إعلامية وصول تعزيزات وقطع بحرية تابعة للتحالف العربي إلى قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاءت هذه التطورات في الوقت الذي اتهم فيه إعلام القوات المشتركة التابع للقوات الحكومية بالساحل الغربي جماعة الحوثي بخرق الهدنة وقصف قرية منظر التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة وتجدد المواجهات بين الطرفين على مشارف الحديدة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجيش اليمني أرسل حشودا إضافية إلى جبهتين في الحديدة.

وفي وقت سابق الجمعة أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق.

وتمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

وأضافت أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجة، وقامت بتطويقه.

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