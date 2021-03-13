بلينكن وجوتيريش يبحثات انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة إطلاق تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن بلينكن دعا خلال الاتصال إلى "تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام في إثيوبيا".وقالت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إن قوات إريترية تنشط في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم.وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد دعتا القوات الإريترية في وقت سابق لمغادرة إقليم تيجراي، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين المتمردين والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي.