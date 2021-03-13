57 قتيلًا وجريحًا فى انفجار بأفغانستان

أعلن في أفغانستان عن تفجير سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب البلاد، أدى إلى سقوط 7 قتلى وأكثر من 50 جريحًا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية، أن بين القتلى نساء وأطفال، وأن بين المصابين 53 على الأقل مدنيون وأفراد من قوات الأمن.وأشار «قتالي» إلى أن أضرارًا لحقت أيضًا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة المحاصرين تحت الأنقاض.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن المسؤولين المحليين يتهمون حركة «طالبان».