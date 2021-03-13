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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

57 قتيلًا وجريحًا فى انفجار بأفغانستان

السبت 13/مارس/2021 - 02:44 ص
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان
وكالات
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أعلن في أفغانستان عن تفجير سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب البلاد، أدى إلى سقوط 7 قتلى وأكثر من 50 جريحًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية، أن بين القتلى نساء وأطفال، وأن بين المصابين 53 على الأقل مدنيون وأفراد من قوات الأمن.

وأشار «قتالي» إلى أن أضرارًا لحقت أيضًا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن المسؤولين المحليين يتهمون حركة «طالبان».

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