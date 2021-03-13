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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: سنفعل كل ما بوسعنا لمنع تكرار ما حدث فى الربيع الماضى

السبت 13/مارس/2021 - 02:42 ص
ماريو دراجي
ماريو دراجي
وكالات
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أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي أنه سيقوم بفعل كل ما بوسعه لمنع تكرار ما حدث في الربيع الماضي، في إشارة إلى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت في البلاد مع جائحة "كوفيد - 19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "آكي الإيطالية" قال خلال زيارته لمركز التطعيم في ضاحية فيوميتشينو، إنه "بعد مرور أكثر من عام على بداية حالة الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات، ففي الأسبوع الماضي، تم تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة جديدة، وحوالي 131 ألفا في الأسبوع السابق، أي بزيادة تقارب نسبة الـ15%".

وأضاف: "في الأسبوعين الأخيرين، ازدادت أعداد من أدخلوا المستشفيات لتلقي العلاج إثر إصابتهم بالفيروس لتقترب من 5 آلاف شخص".

وتابع: "تجاوز عدد المرضى بأقسام العناية المركزة الـ650 شخصا وهذه البيانات تتطلب منا توخي أشد الحذر للحد من الوفيات ومنع اختناق المراكز الصحية".

وشدد على أن "ذكرى ما حدث في الربيع الماضي لا تزال حية، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع وقوعه مرة أخرى".

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