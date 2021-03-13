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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبد اللهيان: على بايدن الاتعاظ من التاريخ

السبت 13/مارس/2021 - 05:45 ص
عبد اللهيان
عبد اللهيان
وكالات
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اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتعاظ من التاريخ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال عبداللهيان: "على بايدن الاتعاظ من التاريخ.. ينبغي التحدث مع الشعب الإيراني المقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة".

وأضاف: "لا شك أنه لن يتم التفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا".

وتابع: "ينبغي على البيت الأبيض التركيز على التفاوض أولا مع شعبه الذي أصبح ثنائي القطب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إجراءات الحظر ضد إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في وقت سابق، أن "واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع طهران لمناقشة الاتفاق النووي".

ورفضت إيران مناقشة أي ملفات إضافية سوى العودة للالتزام بالاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، وطالبت الولايات المتحدة بأن تقوم بالخطوة الأولى وترفع العقوبات عنها.

من جهتها، تشترط الولايات المتحدة عودة إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق أولا قبل أن تعود واشنطن إلى الاتفاق.

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