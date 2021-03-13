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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية فى السعودية

السبت 13/مارس/2021 - 02:57 ص
عاصفه رمليه
عاصفه رمليه
وكالات
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اجتاحت عاصفة رملية مساء أمس الجمعة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في السعودية، وأدت إلى انعدام الرؤية.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، تصل سرعة الرياح السطحية مع العاصفة إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز إلى أن العاصفة غطت "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا".

وأضاف: "بدأت العاصفة من الساعة العاشرة من مساء الجمعة، وستستمر حتى صباح السبت".

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