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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك يرفض الدعوات المطالبة باستقالته إثر اتهامات له بالتحرش الجنسى

السبت 13/مارس/2021 - 04:38 ص
أندرو كومو
أندرو كومو
وكالات
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أصر أندرو كومو حاكم نيويورك مجددا على عدم الاستقالة على خلفية اتهامات له بالتحرش، رافضا الاستجابة لدعوات رفاقه الديمقراطيين له بالتنحي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" دعت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وجيري نادلر وعدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين عن نيويورك كومو للاستقالة.

واتهمت ست نساء غالبيتهن مساعدات سابقات كومو بسوء سلوكه الجنسي الذي تراوح بين أساليب الغزل الخفيف واللمس.

وفي اتصال مع الصحفيين جدد كومو البالغ 63 عاما نفيه لهذه الادعاءات وقال إن من "التهور والخطورة" أن يطالب بالاستقالة بهذا الشكل التعسفي.

وقال: "من حق النساء أن يتقدمن وأن يتم الاستماع إليهن وأنا أشجع ذلك تماما. لكن أود أيضا أن أكون واضحا: ما زال هناك سؤال عن الحقيقة. لم أفعل ما ينسب إلي".

وتأتي الدعوات الجديدة التي تطالب كومو بالاستقالة بعد يوم من إعلان المجلس التشريعي للولاية أنه سيحقق في الادعاءات على كومو، بالتوازي مع تحقيق يقوده مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك.

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