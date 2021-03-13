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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعفى الصومال من الديون

السبت 13/مارس/2021 - 04:55 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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وقعت الحكومة الصومالية اتفاقا مع روما يعفي الصومال من ديون إيطالية مستحقة، وذلك في إطار اتفاقيات دول "نادي باريس".

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الاتفاقية وقعها عن الحكومة الصومالية وزير المالية عبد الرحمن دوعالي بيلي، وعن الجانب الإيطالي سفير روما لدى الصومال البيرتو فيكي، ليتم بموجبها إعفاء الصومال من 1.4 مليار دولار مستحقة عن العام الماضي.

وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره للسفير وللحكومة الإيطاليين على دعم روما الثابت للشعب الصومالي.

يذكر أن "نادي باريس" ‏هو مجموعة غير رسمية تضم مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وتقدم المجموعة خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة وتخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون.

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