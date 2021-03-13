قبل عودة الدارسة بساعات.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، اليوم السبت، وذلك بعد أن أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي نظام التعليم الهجين هذا العام، ويعتمد على الحضور المدرسي للطلاب، وشرح المناهج عبر نظام «الأون لاين» من خلال المصادر التي أتاحتها الوزارة.وفي حديثها لـ«الدستور»، تقدم الدكتور منى صلاح، طبيب بمستشفى السويس العام، عددًا من النصائح للحفاظ على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل تلك النصائح في الأتي:1- إتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في الحفاظ على المواطنين خاصًة الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا.2- الاهتمام بالطعام الصحي جيدًا.3- الاهتمام بتناول السلطة والبروتينات بشكل كبير.4- الابتعاد عن الطعام «التيك آوي».5- الاهتمام جيدًا بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل.6- عدم الاستغناء عن الكمامة لأي سبب.7- الاهتمام باستخدام الكحول باستمرار.8- عدم لمس الوجه أو العينين.9- الابتعاد عن الأحضان والتقبيل.10- ترك مسافة بين الآخرين.11- عدم التواجد في مكان به أي شخص مصاب.12- تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال والعطس.