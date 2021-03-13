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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب مقدونيا الشمالية

السبت 13/مارس/2021 - 03:22 ص
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
وكالات
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أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضربت مقدونيا الشمالية.

وأشار المركز إلى أن الهزة تم رصدها الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي

وأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة جوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.

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