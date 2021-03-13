هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب مقدونيا الشمالية

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضربت مقدونيا الشمالية.وأشار المركز إلى أن الهزة تم رصدها الساعة 21:17 بالتوقيت المحليوأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة جوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.