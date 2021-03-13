الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

يعرض بنادي سينما جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة بالفجالة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ رائعة المخرج السويدي نجمار برجمان٬ الفيلم السويدى "Persona" أو "برسونا".الفيلم من إنتاج عام 1966 وتبلغ مدة عرضه 85 دقيقة٬ وتصوير واحد من أهم مصوري الأفلام السويدي سفين نيكفيست٬ ومن بطولة: ليف أولمان٬ بيبي أندرسون٬ جونار بيورنستر.فيلم "برسونا"٬ فيلم دراما فلسفي يعتبره البعض أفضل أعمال بيرجمان. تدور أحداثه حول ممرضة شابة "إليزابيث" وقامت بالدور ليف أولمان. تكلف برعاية ممثلة ممتنعة عن الكلام٬ وهي ممثلة مسرح مشهورة توقفت عن الكلام أثناء تمثيل مسرحية ثم صمتت نهائيا. ترسلهما الطبيبة إلى الساحل لغرض العلاج والنقاهة، وهناك تصبحان صديقتين. ومع مرور الوقت تتداخل شخصية الممرضة مع الممثلة في اطار سينيمائي يمزج بين الحقيقة والخيال.رشح الفيلم لعدة جوائز من بينها: جائزة أفضل ممثلة أجنبية بمسابقة جوائز بافتا 1978. كما حاصل على جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثلة في مسابقة جولباجي 1967. كما شارك الفيلم ضمن أفلام الدورة الحادية عشرة لبانوراما الفيلم الأوربي 2018.