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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية يتابع بدء أعمال الرصف بحى أول طنطا

السبت 13/مارس/2021 - 01:55 ص
أعمال الرصف
أعمال الرصف
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بدء أعمال رصف شارع إبن الفارض والمنطقة المحيطة به والتابعة لحى أول طنطا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ويعد شارع إبن الفارض أحد أهم شوارع عاصمة المحافظة، ويتفرع منه عدة شوارع حيوية، وعانى قاطنيه كثيرا من سوء حالة الرصف، ووجه نائب المحافظ، الشكر لقاطنى شارع إبن الفارض وضواحيه لتحملهم ومعاناتهم طوال فترة تجهيز الشارع للقيام بأعمال الرصف.

وطالب عطا، خلال متابعته القائمين على أعمال الرصف من جهاز المشروعات بحي أول طنطا ومهندسى وفنيين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، طالبهم بضرورة الحفاظ علي المواصفات القياسية المتفق عليها مؤكدًا انه ان يتم استلام اي اعمال رصف لا يتم تأديتها كما ينبغي، مطتابًا الجميع بالعمل الجاد والمُتقن.
أعمال الرصف
أعمال الرصف
أعمال الرصف
أعمال الرصف
أعمال الرصف
أعمال الرصف

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