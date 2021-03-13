الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

تحل الشاعرة المصرية مسعودة جاد الله٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «جاد الله» مجموعة من قصائدها الشعرية، وهي: «عطرك٬ ألوان الحبر٬ لحن القمر٬ بتكدب ليه٬ وبعتلي ورد».ومن قصيدتها "إن جنح للحب قلبك" نقرأ:إن جنح للحب قلبك.. افتح للحنين شباك.. يطل منه للتعافي م الجراح.. ركب جناح.. غادر ميدان الحرب وارحل..الفضا واسع.. مليان ورود وطيور تغني للبراح.. الغيوم تولد مطر.. والمطر طاقة نجاه م العطش.. ترياق م الخوف.. كون للخضار مداح.. مدد ياشوق ياشروق.. يا نبض حي.. ياريحة المسك على وش الصباح.. ياضفاير من ريش النعام شاغلها ناي.. غازلها عازف عمره ما يخطيء مقام.. شارب غناه بلبل بالحنين صداح.. ياليل يا عين.. يا تواشيح الاوليا.. ياالسكارى في الليالي الملاح.. ان جنح للحب قلبك.. اجنح باللقا وبادر.. سلم سلاح.والشاعرة مسعودة جاد الله٬ شاعرة سكندرية٬ تكتب شعر العامية٬ وصدر لها ديوان بعنوان "براح جديد"٬ عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.