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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مشوار الفنانة رجاء حسين وعروض لأفلام قصيرة بالهناجر

السبت 13/مارس/2021 - 01:36 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
نضال ممدوح
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تستضيف قاعة سينما مركز الإبداع الفني ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي، والذى يستضيف الفنانة الكبيرة "رجاء حسين".

تستعرض مديحة مشوار حياة رجاء حسين الفنى ومسيرتها على خشبة المسرح وشاشات التليفزيون والسينما طوال مايقرب من نصف قرن وأبرز أعمالها مع المخرج الراحل يوسف شاهين. كما تتحدث سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" – ضيف شرف الصالون – عن ذكرياتهما الفنية المشتركة.

بدأت رجاء حسين حياتها الفنية بالإنضمام لفرقة الريحانى المسرحية، ثم توالت مشاركتها فى الأعمال الدرامية وأبرزها: أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، الشهد والدموع، العصفور، ومسرحيتى كوبرى الناموس وسكة السلامة، وإنتهاءًا بمسلسلى: عايزة أتجوز وواحة الغروب.

في سياق متصل يليها في السابعة مساء٬ تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة للشباب، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

ويعرض الفيلم التسجيلي القصير" الفن شارعنا" للمخرجة نفرتاري جمال، كما تعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة وهي: "غني" إخراج محمود خواجة، " ضل ونور" إخراج محمد ناصر، "الترابيزة اللي في الآخر" إخراج بسنت غنيمي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

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