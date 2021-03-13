البرازيل تسجل 2216 حالة وفاة وأكثر من 85 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل ألفيّ و216 حالة وفاة و85 ألفا و663 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلت صحيفة "فالور إيكونوميكو" عن السلطات، فقد ارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 275 ألفا و105 حالات، مشيرة إلى أن ذلك هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البرازيل أكثر من ألفيّ حالة وفاة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة حتى الآن إلى 11 مليونا و363 ألفا و380 إصابة.