ليون يتعادل مع ستاد ريمس 11 فى الدورى الفرنسى

تعادل فريق ستاد ريمس مع ضيفه ليون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب اوجيست دولون في اطار الجولة ال-29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.تقدم ستاد ريمس في الدقيقة 34 عن طريق ماثيو كافارو، وعادل اللاعب تينوتيتدا كاديويري النتيجة لفريق ليون في الدقيقة 90.وارتفع رصيد ليون الي 60 نقطة في المركز الثالث.. بينما اصبح رصيد ستاد ريمس 35 نقطة في المركز الحادي عشر.