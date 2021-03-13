ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم

تعقد مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم السبت٬ ندوة مفتوحة بعنوان "شكرًا لأنك في حياتي"٬ والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع مبادرة من حقك تكون ما بينا٬ بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم.وتتحدث في الندوة كلأ من: أمل الحسيني اخصائي تخاطب وتنمية مهارات٬ والدكتورة مايسة العشماوي، استشاري أسري وتعديل سلوك.وتدور الندوة حول المحاور التالية: - كيفية التعامل بالوسطية في التربية - علاج ضعف الثقة بالنفس لدي الأطفال باللعب - متي نحتاج إلي الشدة وأي المواقف تحتاج إلى اللين - فقرات ترفيهية بوسائل علمية متطورة - أسباب الحرمان البيئي وطرق حلها.وبحسب متخصصين فإن هناك العديد من طرق التربية المختلفة، بعضها يساعد طفلك على التعلم وبناء علاقة قوية مع الآخرين، وهناك طرق أخرى قد تجعله مطيعًا ولكنها لا تساعده على النمو الشخصي وقد تأتي بنتائج عكسية إذا اعتمدت على القهر والعقاب.ومن المهم أن يُدرك الآباء طبيعة أدمغة الأطفال، فكثيرًا ما يكون السلوك المزعج للطفل هو ببساطة لأنه طفل وقد يكون السلوك مزعجًا أو محرجًا ولكنه مناسبًا تمامًا لعمره، خاصة أن الطفل ليس شخصًا بالغًا بل صغير الحجم وقليل الخبرات يحتاج إلى التعلم والتدريب فقط؛ لأن اختلاف الصغار عن الكبار أعقد من هذا، فالمناطق الرئيسية في أدمغة الأطفال لم تكتمل بعد.