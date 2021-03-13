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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عنصر إجرامى بأسوان أطلق الأعيرة النارية على قوات الشرطة

السبت 13/مارس/2021 - 01:21 ص
المتهم
المتهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بأسوان قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص يستقل (تروسيكل) بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هاربًا، مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك"، تصادف مرورة بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامى - مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين هروبه من محل إقامته وإختبائة لدى أحد أقاربة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ار تكاب الواقعة (بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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