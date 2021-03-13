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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الفيلم الإثيوبى «إنكوبا» بمركز الحرية للإبداع.. الليلة

السبت 13/مارس/2021 - 01:13 ص
الفيلم الإثيوبى
الفيلم الإثيوبى إنكوبا
نضال ممدوح
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في إطار برنامج نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية٬ وضمن عروض شهر مارس السينمائية٬ يستقبل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل «إنكوبا».

«إنكوبا» فيلم إثيوبي مبني على قصة حقيقية٬ وتبلغ مدة عرضه 108 دقائق.

تدور أحداث الفيلم، والتي تصور معاناة الشابة الإثيوبية «إنكوبا»، التي تريد السفر إلى كندا عبر البلد المجاور السودان بشكل غير قانوني بحثًا عن حياة أفضل.

تصور «إنكوبا» جهودها للبقاء على قيد الحياة ضد المعاملة الوحشية واللإنسانية، لكن رحلتها تأخذ منعطفًا عندما تواجه الاعتداء الجنسي، والمطالبة المستمرة بالمزيد من الأموال من المتاجرين بها، ونقص الدعم والتوقعات الكبيرة من عائلتها في الوطن.

فتجد نفسها مضطرة للعمل في الخرطوم، لتصنع صداقات على طول الطريق، وتواجه تحدياتهم وخيانتهم وهم يقاتلون من الشرطة النمطية التي تعتقد أن «جميع النساء الإثيوبيات عاهرات».

بينما تحطم أملها في الوصول إلى كندا، وتواجه المصاعب في السودان، تمارس أسرتها ضغوطًا شديدة لتجاوز البؤس لأنهم يريدون لها أن تنجح مثل بنات جيرانهم، ومع ذلك، قد يجد المرء الحب في كل معاناة ولكنه قد يأتي مصحوبًا بمرافق، بعد الكثير من الصعود والهبوط أدركت أنه لا يمكن تحقيق الأهداف من خلال الهجرة غير الشرعية وتفضل في النهاية الحفاظ على هويتها.

يعرض الفيلم من خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية «صندوق اتصال» برئاسة السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ويدير النادي صانع الأفلام محمد محب.

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