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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دار المرايا» تطرح النسخة العربية لكتاب «الأفكار الثورية لكارل ماركس»

السبت 13/مارس/2021 - 01:05 ص
الأفكار الثورية لكارل
الأفكار الثورية لكارل ماركس
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ النسخة العربية لكتاب «الأفكار الثورية لكارل ماركس» من تأليف الكاتب أليكس كالينيكوس٬ ومن ترجمة أشرف عمر.

وفي مقدمته للكتاب يقول مؤلفه: «إنه لشرفٌ عظيم أن يُنشَر كتابي "الأفكار الثورية لكارل ماركس" باللغة العربية، لقد شهِدت المنطقةُ العربية أعمقَ النضالات وأكثرها إلهامًا ضد الإمبريالية والصِّهيَونية والطبقات الحاكمة المحلية».

ويضيف: «كان ماركس، كما قال رفيقه وصديقه الأعظم فريدريك إنجلز أمام قبره: "ثوريًّا في المقام الأول"، لذا فإن التوصُّل إلى فهمٍ أعمق لأفكاره قد يفيد أولئك الذين يكافحون من أجل العدالة الاجتماعية».

وتابع: «أصبح ماركس أكثر رواجًا على الأسماع في وقتٍ تُبعَث فيه السياسات المُناهِضة للرأسمالية، وضد الظلال اليمينية المُتطرِّفة التي تكتسي بها هذه الرأسمالية، هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، بالنسبة إلى ماركس، هناك صلةٌ لا تتزعزع بين فهم العالم وتغييره».

يشار إلي أن «أليكس كالينكوس» من مواليد عام 1950، قيادي بحزب العمال الاشتراكي البريطاني، وأستاذ الدراسات الأوروبية بكلية كينجز في لندن، ومن أبرز أعماله: «ضد ما بعد الحداثة: نقد ماركسي»، و«مانيفستو مناهضة الرأسمالية».

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