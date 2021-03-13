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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سيدة مُسنة متعفنة منذ نحو 5 أيام داخل منزلها بمساكن السيدة نفيسة في حي الضواحي.

العثور علي جثة متعفنة ببورسعيد

السبت 13/مارس/2021 - 04:05 ص
جثة
جثة
بورسعيد:شيماء رشاد
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عثر أهالي بمحافظة بورسعيد، على جثة سيدة مُسنة متعفنة منذ نحو 5 أيام داخل منزلها بمساكن السيدة نفيسة في حي الضواحي.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة متعفنة منذ نحو 5 أيام لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك داخل منزلها بمساكن السيدة نفيسة في حي الضواحي، فانتقلت قوات الشرطة وسيارة اسعاف إلى المنطقة، وجاري نقلها إلى مشرحة مستشفى السلام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه، وجه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة.

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