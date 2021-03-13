العثور علي جثة متعفنة ببورسعيد

عثر أهالي بمحافظة بورسعيد، على جثة سيدة مُسنة متعفنة منذ نحو 5 أيام داخل منزلها بمساكن السيدة نفيسة في حي الضواحي.تلقت شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة متعفنة منذ نحو 5 أيام لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك داخل منزلها بمساكن السيدة نفيسة في حي الضواحي، فانتقلت قوات الشرطة وسيارة اسعاف إلى المنطقة، وجاري نقلها إلى مشرحة مستشفى السلام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.من جانبه، وجه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة.