بعد رحيلها متأثرة بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الإعلامية ملك إسماعيل
السبت 13/مارس/2021 - 02:28 ص
هاجر رضاطباعة
توفيت الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "إسماعيل" في سياق السطور التالية: -
- درست في كلية الآداب قسم صحافة.
- تم تعيينها في التلفزيون المصري قبل تخرجها.
- كان مرتبها قبل التخرج 10 جنيهات.
- عقب تخرجها عينت بمبلغ 19 جنيهًا.
- عملت كمذيعة ربط وبرامج مختلفة.
- تقلّدت الكثير من المناصب الهامة بمجال الإعلام.
- بعد مرور نحو 13 عامًا ابتعدت عن العمل الإعلامى.
- تزوجت من بهاء سليمان مدير مكتب خاص للتجارة.
- لديها ابن يسمى شريف وغادة وحفيدة.
- صديقتها المقربة سكندرية تدعى ناني عيسى.
- قدمت برنامج "دائرة الضوء"، وبرنامج "فرصة العمر" والعديد من البرامج الهامة.
- 1968 شاركت في فيلم "نفوس حائرة".
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نعى رحيل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا.
- درست في كلية الآداب قسم صحافة.
- تم تعيينها في التلفزيون المصري قبل تخرجها.
- كان مرتبها قبل التخرج 10 جنيهات.
- عقب تخرجها عينت بمبلغ 19 جنيهًا.
- عملت كمذيعة ربط وبرامج مختلفة.
- تقلّدت الكثير من المناصب الهامة بمجال الإعلام.
- بعد مرور نحو 13 عامًا ابتعدت عن العمل الإعلامى.
- تزوجت من بهاء سليمان مدير مكتب خاص للتجارة.
- لديها ابن يسمى شريف وغادة وحفيدة.
- صديقتها المقربة سكندرية تدعى ناني عيسى.
- قدمت برنامج "دائرة الضوء"، وبرنامج "فرصة العمر" والعديد من البرامج الهامة.
- 1968 شاركت في فيلم "نفوس حائرة".
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نعى رحيل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا.