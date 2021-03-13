بعد رحيلها متأثرة بـ«كورونا».. أبرز المعلومات عن الإعلامية ملك إسماعيل

توفيت الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "إسماعيل" في سياق السطور التالية: -- درست في كلية الآداب قسم صحافة.- تم تعيينها في التلفزيون المصري قبل تخرجها.- كان مرتبها قبل التخرج 10 جنيهات.- عقب تخرجها عينت بمبلغ 19 جنيهًا.- عملت كمذيعة ربط وبرامج مختلفة.- تقلّدت الكثير من المناصب الهامة بمجال الإعلام.- بعد مرور نحو 13 عامًا ابتعدت عن العمل الإعلامى.- تزوجت من بهاء سليمان مدير مكتب خاص للتجارة.- لديها ابن يسمى شريف وغادة وحفيدة.- صديقتها المقربة سكندرية تدعى ناني عيسى.- قدمت برنامج "دائرة الضوء"، وبرنامج "فرصة العمر" والعديد من البرامج الهامة.- 1968 شاركت في فيلم "نفوس حائرة".جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نعى رحيل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا.